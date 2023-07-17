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На улице Вишневского в Казани «жигули» наехал на трактор, водитель легковушки пострадал
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На улице Вишневского в Казани произошло ДТП с участием легковушки и трактора. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.
ДТП произошло сегодня в направлении Ново-Савиновского района. 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» совершил наезд на трактор.
В результате ДТП пострадал 22-летний водитель легковушки. В настоящее время врачи осматривают еще двоих пассажиров «ВАЗ 2107».
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