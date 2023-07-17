news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 17 июля 2023 12:38

На улице Вишневского в Казани «жигули» наехал на трактор, водитель легковушки пострадал

Скопировать ссылку
news_top_970_100

На улице Вишневского в Казани произошло ДТП с участием легковушки и трактора. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ДТП произошло сегодня в направлении Ново-Савиновского района. 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» совершил наезд на трактор.

В результате ДТП пострадал 22-летний водитель легковушки. В настоящее время врачи осматривают еще двоих пассажиров «ВАЗ 2107».

#дтп в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное