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Ру Тат
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20 сентября 2021  08:49
Павел Климчак

На улице в Казани во время ссоры один мужчина выстрелил в другого из травмата

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Возвращаясь вечером домой со службы, сотрудник Росгвардии заметил на улице Максимова двух мужчин, которые во время ссоры кричали друг на друга. Внезапно один из них достал предмет, похожий на пистолет и выстрелил во второго.

Росгвардеец подбежал к стрелявшему, обезоружил его и надел на него наручники. При этом пострадавший мужчина сбежал с места происшествия. Вскоре полиция изъяла у задержанного травматический пистолет «Оса». Как выяснилось, в момент происшествия стрелявший был пьяным.

Оперативники доставили его в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

#выстрел #травматический пистолет #росгвардеец
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