На улице в Казани во время ссоры один мужчина выстрелил в другого из травмата

Возвращаясь вечером домой со службы, сотрудник Росгвардии заметил на улице Максимова двух мужчин, которые во время ссоры кричали друг на друга. Внезапно один из них достал предмет, похожий на пистолет и выстрелил во второго.

Росгвардеец подбежал к стрелявшему, обезоружил его и надел на него наручники. При этом пострадавший мужчина сбежал с места происшествия. Вскоре полиция изъяла у задержанного травматический пистолет «Оса». Как выяснилось, в момент происшествия стрелявший был пьяным.

Оперативники доставили его в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.