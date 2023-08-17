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На улице Назарбаева в Казани появится жилая застройка средней этажности
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Фото: © «Татар-информ»
В Вахитовском районе Казани, на улице Назарбаева, может появиться среднеэтажная жилая застройка. Проект межевания территории опубликован в новом электронном Сборнике документов и правовых актов.
«Вид разрешенного использования образуемого земельного участка — среднеэтажная жилая застройка», — следует из приложения.
Жилой дом такого типа имеет не более 8 надземных этажей, разделенных на две и более квартиры.
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