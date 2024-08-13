На улице Моторная в Набережных Челнах по нацпроекту установят «умный» светофор

На улице Моторная в Набережных Челнах появится «умный» светофор. Интеллектуальную систему для адаптивного управления дорожным движением внедрят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Светофорный объект оборудован комплексом мониторинга интенсивности движения, системой видеонаблюдения, следящей за количеством транспорта в режиме реального времени, а также дорожными контроллерами по управлению движением», – говорится в сообщении.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 регионах России. Его цель – повышение качества жизни населения.

Национальные проекты запущены в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.