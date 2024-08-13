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На улице Моторная в Набережных Челнах по нацпроекту установят «умный» светофор
На улице Моторная в Набережных Челнах появится «умный» светофор. Интеллектуальную систему для адаптивного управления дорожным движением внедрят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Светофорный объект оборудован комплексом мониторинга интенсивности движения, системой видеонаблюдения, следящей за количеством транспорта в режиме реального времени, а также дорожными контроллерами по управлению движением», – говорится в сообщении.
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 регионах России. Его цель – повышение качества жизни населения.
Национальные проекты запущены в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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