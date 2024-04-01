На улице Московской в Казани до конца апреля будет затруднено движение транспорта

В субботу, 30 марта, начались подготовительные работы для ремонта водовода диаметром 600 мм по улице Московской. Конструкция служит уже больше 40 лет, рассказал на деловом понедельнике в мэрии замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

Замене подлежат два участка общей протяженностью 470 метров от улицы Парижской коммуны до улицы Галиаскара Камала, а также от улицы Рустема Яхина до Кировского переулка. Работы будут вестись методом горизонтально направленного бурения с организацией приямков. Водоснабжение и водоотведение во время работы ограничивать не будут, только на период переврезки в новый водовод. Ремонт планируют завершить до конца апреля, до начала дорожных работ.

«Размещение приямков для прокладки трубопровода и спецтехники займет половину проезжей части улицы Московской, уменьшив ее пропускную способность. Для движения транспорта останется по одной полосе в каждом направлении. Закрытие полосы движения потребовало демонтировать контактную сеть и изменить схему движения троллейбусного маршрута №7, улица Халитова – ЖД вокзал», – отметил Гиниятуллин.

До завершения работ маршрут будет функционировать по временной схеме движения Халитова – Речной порт без заезда на улицы Московскую, Чернышевского и Саид-Галеева. Изменённая часть маршрута будет проходить по улицам Пушкина, Татарстан, Девятаева с организацией новых остановок на улицах Габдуллы Тукая, Татарстана, Карима Тинчурина, на автовокзале и в речном порту. Количество подвижного состава и интервал движения на маршруте не изменится: по рабочим дням будет эксплуатироваться 11 единиц техники с интервалом 7-8 минут, по выходным – 7 единиц с интервалами в 10-11 минут.

«Приношу извинения горожанам и гостям города за доставленные неудобства. Прошу учесть важность проводимых работ для надежного и качественного обеспечения населения коммунальными ресурсами. Комитет по транспорту города Казани просит автомобилистов и пассажиров местного транспорта учитывать эти временные ограничения и изменения маршрута, быть внимательными, руководствоваться установленными дорожными знаками, заранее планировать свой маршрут», – заключил замурководителя исполкома Казани.