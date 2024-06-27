На улице Масгута Латыпова в Казани появится гостиница

На улице Масгута Латыпова в Казани появится объект гостиничного обслуживания. Разрешение на проведение работ опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Площадь участка, отведенного под гостиницу, составляет более 2 тысяч квадратных метров. Строительством объекта займется ООО «Савалт Групп».