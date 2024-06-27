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Общество 27 июня 2024 11:32

На улице Масгута Латыпова в Казани появится гостиница

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На улице Масгута Латыпова в Казани появится объект гостиничного обслуживания. Разрешение на проведение работ опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Площадь участка, отведенного под гостиницу, составляет более 2 тысяч квадратных метров. Строительством объекта займется ООО «Савалт Групп».

#гостиница
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