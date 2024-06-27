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На улице Масгута Латыпова в Казани появится гостиница
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На улице Масгута Латыпова в Казани появится объект гостиничного обслуживания. Разрешение на проведение работ опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Площадь участка, отведенного под гостиницу, составляет более 2 тысяч квадратных метров. Строительством объекта займется ООО «Савалт Групп».
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