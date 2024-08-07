На видео сняли, как в Казани на Луначарского горят частный дом и гараж

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В жилом доме на улице Луначарского в Казани произошел пожар. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло в гараже, после чего огонь перекинулся на частный дом. К счастью, хозяину дома удалось спастись – он выбежал из горящего помещения.

Информации о пострадавших пока нет. Тушение пожара продолжается. Угрозы распространения огня соседним строениям нет.