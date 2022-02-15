На улице Кул Гали в Казани появится крупный пристрой к гимназии №18

В Приволжском районе Казани возводится пристрой к гимназии №18 с татарским языком обучения. В школе обучаются 585 человек, и новое здание на 300 учеников позволит решить проблему нехватки мест в перегруженном образовательном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

По площади пристрой, состоящий из трех- и четырехэтажного блоков, гораздо больше самой школы, отметил мэр Казани Ильсур Метшин. Здесь будут располагаться кабинеты для учеников с 5-го по 11-й класс, зона рекреации, актовый зал, зал хореографии и многое другое. Планируется, что он начнет работать уже с нового учебного года.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В настоящее время здесь завершились монолитные, кровельные работы, утеплен фасад, проведены инженерные сети, выполнено остекление, отштукатурены стены, уложена плитка. В работе здесь задействовано более 100 специалистов.

Помимо этого, сейчас ведется реконструкция действующего здания гимназии. После обновления и открытия пристроя в старом помещении будут учиться только начальные классы. А пока дети обучаются в две смены в соседней школе №42.