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Общество 16 мая 2024 12:44

На улице Козина в Казани откроется платная муниципальная парковка

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В Казани расширено число платных муниципальных парковок. С учетом изменений количество машино-мест на них вырастет с 9531 до 9643, следует из сборника документов и правовых актов исполкома.

Новая стоянка на 144 машино-места откроется по улице Алексея Козина — на территории вдоль домов №2, 8. Размер платы за пользование парковкой составит 30 рублей в час. Кроме того, сократилась вместимость нескольких уже действующих парковок.

#платные парковки
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