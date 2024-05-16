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На улице Козина в Казани откроется платная муниципальная парковка
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В Казани расширено число платных муниципальных парковок. С учетом изменений количество машино-мест на них вырастет с 9531 до 9643, следует из сборника документов и правовых актов исполкома.
Новая стоянка на 144 машино-места откроется по улице Алексея Козина — на территории вдоль домов №2, 8. Размер платы за пользование парковкой составит 30 рублей в час. Кроме того, сократилась вместимость нескольких уже действующих парковок.
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