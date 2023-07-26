В Казани увековечили память трех выдающихся работников завода «Серп и молот»

В Казани на фасаде дома №10 по улице Клары Цеткин состоялось открытие мемориальной композиции, увековечивающей память трех выдающихся работников завода «Серп и молот»: академика, «отца атомной бомбы» Игоря Курчатова, Героя Советского Союза Владимира Иовлева и директора предприятия Мирсаида Рахимкулова.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Завод «Серп и молот» стал родоначальником машиностроения в Татарстане. Он начал свою деятельность 1851 году. Композиция установлена за счет средств спонсора, представителя Совета ветеранов Казани Гарафутдина Хисамутдинова.

«Отрадно, что мне удалось осуществить мечту работающих на заводе. Мемориальная доска является напоминанием о славных временах работы на цеху, – отметил Хисамутдинов. – Я сам трудился на заводе и эта история мне близка, микрорайон должен стать одним из ключевых мест для воспитания подрастающего поколения. Завод „Серп и молот“ стал важной частью национальной промышленности и являлся одним из самых значимых и символичных предприятий России».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Серп и молот» он назвал одним из главных предприятий республики, которое обеспечивало советскую армию материальными ресурсами. Во время Великой Отечественной войны туженики завода стали производить каски, саперные лопаты, патроны, гильзы, а в двух цехах — центрифуги Ланге для обогащения урана, для нужд лаборатории, возглавляемой Игорем Курчатовым.

«Сейчас уже не существует предприятия, это единственное сохранившееся здание, но память о нем, благодаря деяниям его тружеников, должна сохраниться на долгие годы», — заключил Хисамутдинов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Одна из улиц Кировского района носит имя Героя Советского Союза Владимира Иовлева, в честь него раньше уже были открыты мемориальные доски. Попав на фронт в очень юном возрасте, в 22 года, уже через два года он командовал ротой танкового полка.

Особое место в истории страны и науке ХХ века занимает и академик Игорь Курчатов. Он стал первым трижды Героем Социалистического Труда в Советском Союзе и первым в Европе создателем циклотрона и атомного реактора, «отцом» первой атомной и термоядерной бомб.

Увековечивание памяти является важной частью культурного наследия и способом сохранить и передать его будущим поколениям, считает замглавы администрации Кировского и Московского районов Денис Сугоняко.

«Большая благодарность меценату Гарафутдину Хисамутдинову. Это человек, который своим трудом, своим старанием и средствами создал для жителей эту уникальную композицию, – сказал он. – Это значимое событие для города. Символично, что на памятной доске представлено трое выдающихся и знаковых личностей. Это настоящие герои, которые сделали все, чтобы наша Родина в будущем процветала».