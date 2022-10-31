На улице Камала в Казани в три этапа ограничат движение

С 1 по 22 ноября в Казани ограничат проезд по улице Галиаскара Камала. Движение будет перекрываться поэтапно, это связано с ремонтом дороги, сообщает мэрия столицы РТ.

Так, с 1 по 22 ноября для движения частично закроют проезжую часть на отрезке от ул.Нариманова до ул.Г.Тукая и от ул. Г.Тукая до ул.Московской.

Затем с 12 по 13 ноября полностью перекроют проезжую часть на участке от ул.Нариманова до ул.Габдуллы Тукая.

И, наконец, с 19 по 20 ноября будет недоступна проезжая часть от ул.Г.Тукая до ул.Московской.