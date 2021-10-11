На улице Гвардейской в Казани ввели временные ограничения движения

В Казани из-за строительства Вознесенского тракта на перекрестке улицы Гвардейской и Аметьевской магистрали ввели временные ограничения движения авто.

Запрещен поворот налево с Гвардейской в сторону Аметьевской магистрали, если ехать со стороны Даурской. Кроме того, запрещен также поворот налево с Аметьевской магистрали на Гвардейскую в сторону улицы Аделя Кутуя.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, временные ограничения продлятся ориентировочно до 19 октября. ГИБДД просит всех водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее выбирать другой маршрут движения.