Общество 5 декабря 2025 21:24

На улице Фучика в Казани произошла поломка трубопроводных сетей

На улице Юлиуса Фучика, 76 проводятся работы по ликвидации аварийной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Казанского Водоканала.

Поломка трубопроводных сетей произошла еще вчера, 4 декабря. Специалисты оперативно выехали на место происшествия и выполнили необходимые манипуляции, что позволило продолжить ремонт без прекращения подачи воды.

Для устранения повреждения привлечены 20 сотрудников и 5 единиц специальной техники, работающих в режиме 24/7. Ожидается, что ремонтные работы будут завершены 6 декабря.

