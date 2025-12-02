На Фрунзе в Казани дети бегают по верхнему бортику дорожной развязки, рискуя упасть вниз

Жители Кировского района Казани бьют тревогу из-за небезопасной дорожной развязки: по верхнему бортику на Фрунзе часто бегают дети, рискуя сорваться с большой высоты прямо на проезжую часть.

По словам местных жителей, проблемы начались после завершения реконструкции Горьковского шоссе. Напротив дома № 24 на улице Светлой была построена разворотная подземная петля. Ее верхняя часть проходит рядом с надземными пешеходными переходами со стороны улиц Светлой и Фрунзе. От падения вниз пешеходов отделяет лишь бортик высотой около метра. Его ширина позволяет детям свободно прогуливаться по нему, сидеть и наблюдать за движением автомобилей внизу.

«С тех пор как установили развязку, периодически наблюдаю, как дети гуляют по борту. Они бегают, играют и сидят, свесив ноги вниз, – смотреть страшно! Однажды я сделала им замечание, они ушли, но стоило мне перейти дорогу, как снова залезли», – рассказала жительница улицы Светлой Виктория.

Женщина опасается, что зимой ситуация станет еще опаснее.

«Когда будут сугробы, детям будет проще забираться на этот бортик. Но будет уже скользко, а значит, риск возрастет многократно», – поделилась она.

О проблеме говорит и Роман, проживающий на улице Фрунзе.

«Страшно смотреть, как они там лазят. Дети не осознают ценность жизни: одно неверное движение – и трагедия. Нужно срочно установить высокие ограждения, пока не случилось беды. Бортик всего метр высотой, даже первоклассник легко заберется. А внизу – пропасть в несколько десятков метров и оживленная дорога. Шансов выжить почти нет. К тому же дети могут бросать камни вниз, что опасно и для водителей, и для пассажиров», – рассказал мужчина.

Видеорегистратор в автомобиле мужчины зафиксировал, как по борту дорожной петли прогуливалась девочка. Запись он предоставил нашей редакции.