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Общество 6 июня 2024 19:49

На улице Ершова в Казани на место вернули артиллерийские орудия — фото

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На улице Ершова в Казани на место вернули артиллерийские орудия — фото
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Казани, на улице Николая Ершова, вновь появилась экспозиция с артиллерийскими орудиями. К композиции также добавилась ракета.

На кирпичной кладке слева от орудий появилась надпись золотыми буквами «героический путь от школы авиамехаников до артиллерийского училища», с правой стороны от основной композиции – информационные таблички, на которых приводятся основные вехи истории Артиллерийского училища.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что одна из стен нового торгово-развлекательного центра, который появится на улице Ершова, будет возведена с использованием старинного кирпича от Арских казарм, которые были снесены во время застройки микрорайона.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

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