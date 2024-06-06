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На улице Ершова в Казани на место вернули артиллерийские орудия — фото
В Казани, на улице Николая Ершова, вновь появилась экспозиция с артиллерийскими орудиями. К композиции также добавилась ракета.
На кирпичной кладке слева от орудий появилась надпись золотыми буквами «героический путь от школы авиамехаников до артиллерийского училища», с правой стороны от основной композиции – информационные таблички, на которых приводятся основные вехи истории Артиллерийского училища.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что одна из стен нового торгово-развлекательного центра, который появится на улице Ершова, будет возведена с использованием старинного кирпича от Арских казарм, которые были снесены во время застройки микрорайона.
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»
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