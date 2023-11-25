На улице Боевая в Казани произошла авария на сетях водоснабжения

На улице Боевая сегодня произошла авария на сетях водоснабжения, сообщают в администрации Кировского и Московского районов Казани.

Фото: © Официальный канал Администрации Кировского и Московского районов Казани

В настоящее время на месте работают специалисты, которые устраняют последствия коммунальной аварии.

«Инцидент уже в работе. На месте сейчас работает техника и специалисты МУП "Водоканал", которые откачивают воду», – указано в Telegram-канале администрации района.