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На улице Боевая в Казани произошла авария на сетях водоснабжения
На улице Боевая сегодня произошла авария на сетях водоснабжения, сообщают в администрации Кировского и Московского районов Казани.
В настоящее время на месте работают специалисты, которые устраняют последствия коммунальной аварии.
«Инцидент уже в работе. На месте сейчас работает техника и специалисты МУП "Водоканал", которые откачивают воду», – указано в Telegram-канале администрации района.
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