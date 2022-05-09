На улице Баумана воссоздали атмосферу 9 мая 1945 года

В честь Дня Победы в Казани, на пешеходной улице Баумана, прошло мероприятие с погружением жителей в атмосферу исторического дня «Победители. Май 1945». Организаторами акции стала Администрация Вахитовского и Приволжского района.

Для создания атмосферы 9 Мая 1945 года улица была украшена знаменами Победы и плакатами тех лет.

«В этом году День Победы Казань встретила масштабно. Очень много людей привлекла наша программа, каждый радовался, торжествовал, на улице играл оркестр, военная музыка, молодежь танцевала, артисты развлекали публику. Здорово осознавать, что каждый из нас хранит память о Победе у себя в сердцах» — рассказали организаторы мероприятия.

Фото: © Арина Потапова/ ИА «Татар-информ»

Программа состояла из двух частей – дневной и вечерней. В первую половину акции были организованы 10 тематических локаций, праздник открыл концерт у часов на улице Баумана. Для ветеранов, тружеников тыла, всех гостей и жителей Казани выступили преподаватели и ученики музыкальных школ и искусств.

Далее состоялась выставка ретро-техники. Перед часами был выставлен автомобиль «ЗИС-5», рядом с которыми артисты музыкальных ансамблей исполняли песни о войне. Чуть дальше находилась машина «ГАЗ-67».

Фото: © Арина Потапова/ ИА «Татар-информ»

Затем для жителей выступил духовой оркестр на балконе Дома печати. Также была организована работа полевой кухни и точки продажи советского мороженого, раздача копий праздничных выпусков газет от 9 мая 1945 года.

Вечером в 19:00 у отеля «Ногай» состоялся кинопоказ фильмов о войне. Рядом транслировались исторические фотографии на фасаде здания. Также прошел концерт, где выступили молодежные кавер-группы.