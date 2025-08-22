На улице Баумана в Казани прошла акция, посвященная Дню государственного флага России

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага России на пешеходной улице Баумана активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели патриотическую акцию для жителей и гостей Казани.

Волонтеры раздали ленты с российским триколором. Также все желающие смогли сфотографироваться в тематической фотозоне «Я люблю Россию» с декорацией в виде сердца-триколора.

Заместитель руководителя Регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Владислав Тарасов рассказал, что организация проводит такие акции ежегодно. Их главная традиция – раздача триколоров Российской Федерации на Баумана.

«Для нас во время проведения специальной военной операции очень важно чтить государственные символы, именно такие праздники способствуют сплочению нашего народа, и, безусловно, мы как молодежь должны проводить подобные мероприятия для увеличения уровня патриотизма среди населения нашей республики», – отметил Тарасов.

День флага России – один из многих праздников, которые устраивают активисты из МГЕР. Молодая гвардия часто выступает на акциях в честь Дня России, Дня народного единства, Дня победы.

«Буквально несколько дней назад, на День государственного флага Российской Федерации, мы организовали акцию на катерах по Казанке. Наши ребята проехались на катерах и развернули три больших флага Российской Федерации», – рассказал о празднике заместитель руководителя Казанского отделения МГЕР Тарасов.

По его словам, с каждым годом все больше и больше людей с радостью подходит и надевает на себя ленточки-триколоры.

«Очень много положительных откликов со стороны горожан города Казани. Это говорит о том, что действительно во время проведения специальной военной операции уровень сплоченности, единства нашего народа только увеличивается», – продолжил Тарасов.

Сегодня на главной улице столицы Татарстана волонтеры раздали около 40 тыс. лент. Подобные мероприятия проводятся и в других районах Татарстана.

К акции присоединилось множество различных людей из многочисленных регионов России. Гость столицы Татарстана, военнослужащий и уроженец Орловской области Андрей Овчаров признался корреспондентам, что очень любит Россию.

«Я 30 лет провел в рядах нашей армии, наших вооруженных сил. Я очень люблю свою родину, живу здесь всю свою жизнь. Хочу пожелать всем счастья и здоровья, а главное – мира в наше тяжелое время», – сказал мужчина.

Турист из Канаша, Чувашской Республики, Даниил Якимов пожелал россиянам здоровья и счастья, а также отметил, что такие дни воспитывают в людях патриотизм и единство.

«Я хочу пожелать людям побольше улыбаться, не грустить. Недавно в Канаше раздавали тоже ленты в честь Дня города, но это было рядом с учебными заведениями, а не в центре города, как здесь», – рассказал он.

Волонтер организации «Белые лилии» КИУ им. Тимирясова и посетительница акции Лейла Гиниятова пожелала гражданам стабильности и большого сплочения.

«Мы в нашей "Белой лилии" поддерживаем патриотические ценности. Например, мы делали на фронт СВО салфетки, мешки, которые собирают для бойцов, плели маскировочные сети», – поделилась она.

Отметим, в 2025 году в России отметили 80-летний юбилей со Дня Победы в Великой Отечественной войне.