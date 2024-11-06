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Общество 6 ноября 2024 19:10

В центре Казани раздали более 200 Конституций РТ в честь праздника

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В центре Казани раздали более 200 Конституций РТ в честь праздника
Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России»

На улице Баумана в Казани прошла акция, приуроченная ко Дню Конституции Татарстана. Жителям и гостям города раздали более 200 изданий Основного закона республики, сообщает пресс-служба регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России»

Таким образом, с праздником людей поздравили Автономная некоммерческая организация «Институт Молодежи» и молодогвардейцы. Текст вручался тем, кто прошел опрос на звание Основного закона РТ, ответив на вопросы о том, когда он был принят, с какого предложения начинается и из скольки статьей состоит.

«Сегодня „Институт Молодежи“ совместно с „Молодой Гвардией Единой России“ провели опрос среди жителей города Казань на знание Конституции Республики Татарстан. Ровно 32 года назад, 6 ноября 1992 года, Верховный Совет Татарстана принял Основной закон Республики Татарстан. Это событие повлияло на политическое и социально-экономическое развитие нашей республики, а также объединило людей разных национальностей, вероисповеданий и взглядов в желании укреплять и развивать наш Татарстан», — сказал руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Линар Арсланов.

#день конституции татарстана
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