На улице Баумана казанцам раздали Конституции и триколоры в честь праздника

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

12 декабря в центре Казани прошла праздничная акция в честь Дня Конституции Российской Федерации. На пешеходной улице Баумана активисты раздали прохожим ленты-триколоры и проверили их знания главного закона страны. За правильные ответы горожане получали в подарок экземпляр Конституции РФ.

Мероприятие организовали Казанское местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» и «Институт Молодежи» при поддержке партии «Единая Россия». Старт акции был дан в полдень на улице Баумана.

«Мы вышли сегодня, чтобы устроить жителям небольшой праздник и провести социальный опрос на знание Конституции. Мы, молодежь, считаем важным уделять внимание таким праздникам, уважать государственную символику», – прокомментировал событие исполняющий обязанности руководителя Казанского местного отделения «Молодой Гвардии» Единой России Риф Хуснутдинов.

По его словам, это в первую очередь живое общение, а не сбор статистики. «Мы не проводим глубокий анализ. Наша задача – создать активность, чтобы люди сами для себя оценили, насколько хорошо они знают основной закон», – пояснил Хуснутдинов.

Ярким акцентом мероприятия стала фотозона «Я люблю Россию», где сердце было составлено из российского флага. Выстроилась очередь из желающих сделать памятное патриотичное фото.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Житель Казани Фаиль Гатауллин, участвовавший в опросе, поделился своим взглядом. «Конституция – это главный документ нашей страны, и все ее законы должны неукоснительно соблюдаться. Именно Конституция дает человеку четкое понимание своих прав и обязанностей».

На вопрос, обсуждает ли он такие темы с детьми, Гатауллин, отец двух дочерей, ответил утвердительно. «Мы ведем разговор в семье о том, что помимо прав, есть и обязанности – перед семьей, школой. Это фундамент для общества и страны в целом. Ведь семья – это малая, но важная ячейка общества», – рассказал мужчина.

По итогам акции в Казани волонтеры вручили 10 тыс. лент-триколоров и 300 экземпляров Конституции РФ. Всего же по Республике Татарстан в этот день было распространено 45 тыс. символических лент.