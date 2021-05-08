На улице Баумана будет воссоздан праздник 9 мая 1945 года

В День Победы на улице Баумана в Казани будет воссоздана праздничная атмосфера 9 мая 1945 года. Благодаря акции «Победители. Май 45-го» на центральной улице города появятся иммерсионные локации, плакаты, военная техника, а также состоятся концерты.

«День Победы в 1945 году Казань встретила с ликованием: на площадях и центральных улицах играли оркестры, звучали песни, молодежь танцевала прямо на улицах, артисты выступали на импровизированных сценах», — рассказали организаторы акции.

Подготовка началась несколько дней назад, за это время на зданиях разместили знамена Победы, на витринах магазинов — плакаты тех лет, на балконах — флажки и растяжки. Так, например, на фасаде ТРК «Родина» появилась копия плаката, который висел здесь же в мае 45-го.

Помимо декораций, дух Дня Победы на Баумана создадут регулировщики в советской форме, которые будут находиться на пересечении с улицей Университетской. Также жителям и гостям города раздадут копии праздничных выпусков «Правды» от 10 мая 1945 года, а рядом с «Домом татарской кухни» предложат попробовать блюда полевой кухни.

Перед часами выставят военный автомобиль «ЗИС-5», рядом с которым артисты домов культуры исполнят военные песни. Еще одна машина — «ГАЗ-67» — будет находиться у отеля «Ногай», вечером здесь же установят «полевой кинотеатр». В 20.00 все желающие смогут посмотреть здесь фильмы «Жди меня» и «Два бойца».

Начало праздничных мероприятий запланировано на 15.00.