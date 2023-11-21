На улице Адоратского в Казани откроют новый детсад

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Новый детский сад откроется в 59-м квартале на ул. Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани. В планах – организовать там 12 групп на 220 мест. Добавим, что детсад смогут посещать и дети с ОВЗ.

На данный момент дошкольное учреждение уже получило заключение Госстройнадзора Татарстана о соответствии требованиям проектной документации.

Отметим, что внимание в детском саду акцентируют на работе с семьями. Там откроется большой коворкинг-центр и психологическая служба по сопровождению семей. Еще в садике обустроят музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога. Во дворе учреждения сделают игровые площадки, пишут в мэрии города.

Напомним, детсад начали строить в марте прошлого года в рамках национального проекта «Демография». Общая площадь учреждения вместе с прилегающей территорией – 9,1 тыс. квадратов.