На улицах Островского и Марджани в Казани действуют временные ограничения движения

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На двух улицах Казани – Островского и Марджани – будут введены временные ограничения движения. Об этом сообщает Комитет по транспорту города Казани.

На улице Островского в связи с проведением фасадных работ будет полностью перекрыт сквозной проезд между домами 105а и 107. Ограничение продлится весь месяц: с 1 по 31 декабря.

На улице Марджани частично перекроют проезжую часть в районе дома №48. Причиной послужили работы по строительству и реконструкции кабельных линий. Изменение движения на этой улице начнется со 2 декабря и продлится до 20 января 2026 года.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршруты, соблюдать требования дорожных знаков в случае проезда по данным районам и быть особенно внимательными.

Фото: Telegram-канал Комитета по транспорту Казани