На улицах Казани появились трамваи и троллейбусы с символикой в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

В столице Татарстана на маршруты начал выходить общественный транспорт, украшенный символикой в честь близящегося 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Всего в акции задействованы десять единиц подвижного состава: шесть троллейбусов, три трамвая и один тематический электропоезд «Русич». Цель мероприятия – сохранить память о героях войны и важнейших событиях тех лет.

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Украшенные трамваи ходят по маршрутам №5, 5а и 7, а троллейбусы – №1, 3, 7, 8, 12 и 13.

Трамваи, троллейбусы и электропоезд оклеены официальным логотипом юбилея – изображением знаменитой скульптуры Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!» и георгиевской лентой. На бортах появились поздравления с юбилеем Великой Победы, аналогичной символикой украшены и окна. Внутри салонов размещены фотографии военных лет.

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

«В дальнейшем в транспорте будет звучать тематическая музыка и поздравления», – отметили в МУП «Метроэлектротранс».

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.