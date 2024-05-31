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Общество 31 мая 2024 12:05

На улицах Казани ограничат проезд из-за ремонта объектов культурного наследия

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На ряде улиц Казани введут ограничение движения для транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

Проезд частично перекроют с 6 июня 2024-го по 3 мая 2025 года. В это время здесь будут проводиться работы по реставрации и реконструкции объектов культурного наследия. Ограничения начнут действовать на следующих участках:

— от улицы Мусы Джалиля до улицы Кави Наджми по улице Профсоюзной полностью перекроют тротуар;
— закроют участок от улицы Профсоюзной до улицы Рахматуллина по улице Кави Наджми, а также от улицы Профсоюзной до дома №18/2 по улице Мусы Джалиля;
— движение по дороге от улицы Кави Наджми до дома №2/18 по улице Рахматуллина будет ограничено, а по тротуару — перекрыто полностью.

#ограничение движения
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