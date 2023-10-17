На улицах горожанам Бавлов рассказали о выплатах и мерах поддержки семей бойцов СВО

Фото: Индира Сайфуллина

Бавлинцы присоединились к масштабной акции «ВСЕ СВОИ». На центральных улицах города волонтеры Молодежного центра организовали раздачу листовок с информацией о контрактной службе.

В ходе мероприятия волонтеры раздали листовки, где представлена основная информация для заинтересованных. Таким образом, многие бавлинцы получили более подробные сведения о контрактной службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации.

Фото: Индира Сайфуллина

«У меня зять служит. У сестры муж, — говорит бавлинец Олег Четвертаков. — Приезжал в отпуск. Отдохнул, уехал».

Также волонтёры заходили в подъезды, где оставляли листовки и газеты в почтовых ящиках. На улицах города всем прохожим рассказали о премиях, льготах, выплатах и о мерах поддержки семей участников СВО в нашем районе.

«Люди проявляют интерес, задают много вопросов, на которые мы с радостью отвечаем, — проинформировала нас волонтер Ильмира Габдраупова. —Есть люди, которые даже записывают информацию».

Желающие получить ещё более подробную информацию о контрактной службе в армии, могут обратиться в военный комиссариат города Бавлы и получить консультацию от представителей военкомата.

Фото: Индира Сайфуллина

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.