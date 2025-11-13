На улицах Бугульмы начали установку инсталляций и новогодних украшений к Новому году

На улицах Бугульмы и в общественных пространствах появились первые новогодние инсталляции.

«В этом году на улицах Бугульмы появилось еще больше новых инсталляций. Уверен, они понравятся горожанам и создадут прекрасное настроение и предвкушение будущего праздника. Но это еще не все: готовим и оформление новогоднего городка на Центральной площади, и большую культурную программу», — отметил глава района Дамир Фаттахов.

Он также пригласил жителей делиться своими идеями и пожеланиями по проведению праздничных мероприятий в соцсетях.