«Вся проблема в людях»: власти Казани решают проблему бродячих псов, меняя сознание детей

Необычный воспитательный проект запущен в столице Татарстана. В конце учебного года для школьников проводятся экскурсии в приют для собак «Зооцентр», чтобы сформировать у ребят ответственное и гуманное отношение к четвероногим. Как в Казани решают проблему беспризорных животных, выяснила корреспондент «Татар-информа».

Искандер Гиниятуллин считает, что если внедрить персональную ответственность владельцев домашних животных на региональном уровне, то удастся решить значительную часть проблемы с бездомными животными Фото: kzn.ru

«Необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных»

Обязательную регистрацию кошек, собак и других домашних питомцев планируют ввести в Татарстане. Инициатива направлена на то, чтобы сократить рост числа безнадзорных животных. Об этом «Татар-информу» сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин во время визита в приют «Зооцентр».

«Сегодня у меня совещание с участием представителей Минюста, правового управления Аппарата Президента РТ, Прокуратуры РТ и ветеринарных объединений, где мы будем обсуждать инициативы, которые внесли Президенту и Правительству РТ, – что можно сделать и изменить на местном уровне. Во-первых, не проработан вопрос персональной ответственности владельцев животных», – сказал он.

Спикер считает, что если внедрить персональную ответственность владельцев домашних животных на региональном уровне, то удастся решить значительную часть проблемы с бездомными животными.

«На улицах городов бегают не волки и рыси, а брошенные или сбежавшие домашние животные либо их потомство. В конечном счете вся проблема в людях. Человек должен нести ответственность за взятое животное в дом», – подчеркнул замруководителя исполкома.

На вопрос, когда в Казани заработает обязательная регистрация домашних животных, Гиниятуллин ответил, что проект нужно реализовать не только в городе, а в масштабах всей республики.

«Сегодня на федеральном уровне рассматривается вопрос о введении уведомительного характера регистрации домашних животных с последующим переходом к обязательной. Мы изучили опыт наших коллег в других регионах и видим, что на уровне субъекта Российской Федерации такое решение принять можно. Мы его предложили Правительству РТ, Президенту. Этот вопрос мы сегодня будем обсуждать», – пояснил Искандер Гиниятуллин.

Собеседник добавил, что еще есть «ряд моментов, которые нужно доработать». Ряд вопросов в эти дни обсуждаются в Госдуме РФ, где в первом чтении был принят законопроект о введении штрафов за брошенных животных и жестокое обращение с ними.

«Если мы не будем знать, кто бросил животное, то мера ответственности не наступит. Поэтому регистрация – первоочередной момент, который необходимо решить на федеральном или республиканском уровне. Это должно войти в практику», – cчитает Гиниятуллин.

«Если мы не будем знать, кто бросил животное, то мера ответственности не наступит. Поэтому регистрация – первоочередной момент» Фото: kzn.ru

Добавим, что ранее татарстанские депутаты направили в Госдуму законопроект, связанный с изменениями в федеральном законе об ответственном обращении с животными. Документом устанавливалась обязательная регистрация домашних животных. Однако Госдума его отклонила. Предложенные поправки было рекомендовано внести в законодательство о ветеринарии. В этом году весной депутат Владимир Бурматов внес в Госдуму поправку об учете и маркировке домашних животных.

Мэр Казани и главный тренер «Рубина» взяли собак из приюта

Как животные оказываются на улице? Чаще всего по вине людей. Бывает, что дети просят родителей завести щенка, а потом эти щенки вырастают и становятся ненужными. Чтобы преломить негативную тенденцию, в Казани проводятся акции, направленные на формирование гуманного и ответственного обращения с животными.

«Главная задача – настроить сознание детей в правильном направлении. Поэтому в городе стартовали образовательные программы “Мы в ответе за тех, кого приручили”. Они реализуются в детсадах и школах», – сообщил Гиниятуллин.

Он добавил, что часто люди заводят собаку, не имея даже элементарных представлений об уходе за ней, а впоследствии разочаровываются, и в итоге собаки становятся безнадзорными.

«Наша задача – свести такие случаи к минимуму. Главная задача – чтобы дети понимали, что животное – не игрушка, а живое существо, которое испытывает радость и страдания и требует должного ухода», – отметил Гиниятуллин.

Одну собаку приютил мэр Казани Ильсур Метшин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы расчистить улицы Казани от бродяжек и пристроить их в семьи, с прошлого года в городе проводятся специальные акции. Так, в 2021 году в казанских парках и скверах прошли четыре выставки бездомных собак, по итогам которых дворняги обрели хозяев. Одну собаку приютил мэр Казани Ильсур Метшин.

«С одной из таких выставок мэр Казани ушел с собакой, главный тренер клуба «Рубина» Леонид Слуцкий ушел с собакой. 38 собак на этих выставках были определены в семьи, где теперь счастливо живут. Мы не знаем случаев, чтобы от них кто-то отказался», – сказал Гиниятуллин.

По словам спикера, аналогичные акции будут продолжены и в этом году, как только наладится погода. Первое мероприятие из этой серии запланировано на конец мая. В парках и скверах города вновь будут проходить выставки собак из приютов. Кинологи и ветеринары расскажут посетителям, как правильно ухаживать за животными. Желающие смогут забрать домой понравившегося четвероногого друга.

С одной из таких выставок Леонид Слуцкий ушел с собакой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Под Казанью открылся «детский сад для щенков»

С 20 апреля и до конца июня для казанских школьников проводятся экскурсии в казанский приют для собак «Зооцентр». Ребята кормят и общаются с животными, узнают о правильном уходе за ними. Так, 6 апреля приют для животных посетили ученики пятого класса школы №48 Приволжского района Казани.

Особенно юным гостям понравился «детский сад для щенков». Новый корпус был введен в эксплуатацию в декабре 2021 года. В помещении площадью 160 кв. метров обустроены 12 секций, которые могут вместить до 300 животных. Малыши в возрасте до трех-четырех месяцев содержатся отдельно от взрослых собак, что позволяет поддерживать для них оптимальный микроклимат.

«У щенков режим, как у детей: поели, погуляли и спать. Каждый из вас может выбрать себе щенка и регулярно его навещать. Щенка можно сфотографировать и выставить фото в соцсетях, чтобы помочь найти ему хозяев», – обратилась к ребятам волонтер Светлана Ким.

Сейчас в «детсаду» содержатся 26 животных. В одном из вольеров в двух коробках сидят четыре крошечных комочка. Щенки совсем маленькие, им около месяца. Малыши вынуждены приспосабливаться к самостоятельной жизни, они пробираются к мискам, пробуют желе и сухой корм.

«Это щенки, которых вчера привезли из района. Мать их бросила, а наши сотрудники нашли и привезли сюда. Это беспородные дворняжки. Мы положили им желе, они пытаются его есть, но пока дела идут не очень. У нас есть одна кормящая мама, но она не принимает других щенков. Стараемся их выкармливать из бутылочки», – рассказала главный ветеринарный врач ООО «Зооцентр» Ирина Стурова.

С 20 апреля и до конца июня для казанских школьников проводятся экскурсии в казанский приют для собак «Зооцентр» Фото: kzn.ru

Беспризорных щенков в приют привозят жители города, волонтеры и сотрудники службы отлова. Так, недавно сотрудники службы нашли в городе и привезли кормящую мать с двумя щенками. Малышам найти хозяев гораздо проще, чем взрослым собакам. Только за прошлые выходные из «детсада» люди забрали шесть щенков.

Приют нуждается в волонтерах

Собачьему «детском саду» помогает казанская группа «Помоги дворняге». Добровольцы привозят корма и препараты. Однако «Зооцентр» нуждается в дополнительных волонтерах. Ими могут стать все желающие, включая школьников.

«Мы работаем с 9 до 12 часов с волонтерами и теми, кто желает нам помочь. Каждого из вас мы приглашаем: приходите, помогайте. Каждый щенок хочет, чтобы его взяли на руки, погладили. Мы не успеваем всех погладить и поиграть с ними. Ребята, попросите родителей и приезжайте к нам в гости в выходные. Щенки все обработаны и привиты, мы стараемся следить за их здоровьем», – пригласила школьников Севтлана Ким.

В «Зооцентр» приехала школьница Даша, она помогла сотрудникам помыть вольеры. Казанская школьница мечтает завести собаку. Родители объяснили девочке, что это важный и ответственный шаг. Папа рекомендовал дочери сначала поработать волонтером, и если она справится, то обещал завести щенка.

«Я помыла три клетки и тарелочки, а еще играла со щенками. Обязательно приду сюда еще», – сообщила ученица 7 класса лицея №35 Казани Дарья Смирнова.

Приют находится в поселке Мирном. С начала года здесь побывало порядка 1,5 тыс. животных Фото: kzn.ru

Участница школьной экскурсии – пятиклассница Эмилина Васильева рассказала, что в приюте впервые. Общение с четвероногими друзьями ей очень понравилось.

«Я прочувствовала здешнюю атмосферу, поняла, как нелегко животным. Собак тут много, а ласка достается не всем. Хочу сюда приезжать каждый день и помогать животным», – сказала школьница.

Оказывается, у нее дома уже есть собака, но если бы родители разрешили, девочка приютила бы еще одного щенка.

Импортные препараты заменят отечественными

Приют «Зооцентр» является муниципальным подрядчиком по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных. Приют находится в поселке Мирном. С начала года здесь побывало порядка 1,5 тыс. животных, для которых проведена вакцинация и другие необходимые манипуляции.

«На сегодняшний день в приюте находится около 500 собак. Это количество постоянно меняется. Стерилизация проводится каждый день. Один ветеринарный врач проводит до 15 стерилизаций либо кастраций. При необходимости подключаем второго врача», – сообщил директор ООО «Зооцентр» Рустем Нуруллин.

«Зооцентр» организует работу мобильных пунктов стерилизации. В этом году их открытие планировалось в апреле, но из-за нехватки препаратов импортного производства в связи с санкциями пришлось отложить на май.

На сегодняшний день в приюте находится около 500 собак. Это количество постоянно меняется Фото: kzn.ru

«В апреле сделали трехмесячный запас препаратов, закупленных в других регионах. Сейчас оформляем лицензию на отечественный препарат, с конца июня начнем с ним работать. Эти препараты используем при отлове животных. Вакцинация проводится отечественными препаратами», – пояснил Нуруллин.

При проведении стерилизации здесь используется белорусский препарат. В России продаются корма для собак импортного производства. Чтобы не было перебоев с ними, в приюте организована работа собственной кормокухни.

По контракту за прошлый год ООО «Зооцентр» должен был отловить 3,5 тыс. животных и провести необходимые для них манипуляции. Однако на деле было отловлено более 4 тыс. животных. В связи с растущими потребностями города приют модернизирует и расширяет инфраструктуру.

Строительство корпусов, отвечающих требованиям нового Федерального закона «Об ответственном обращении с животными», «Зооцентр» ведет с 2020 года. Здесь стартовал ремонт стационарного блока. Также в планах на текущий год обустройство новой манежной площадки и строительство лекционного зала.

«Карантинный корпус позволяет нам в три раза увеличить пропускную способность приюта. Планировали закончить всю модернизацию до конца года, что позволило бы нам единоразово пропускать до 2 тыс. животных. Но в связи с нынешней ситуацией модернизация будет продолжена в 2023 году», – отметил Нуруллин.

Заявку на отлов бездомных собак казанцы могут подать через единый номер 222-0-444 (работает круглосуточно), систему «Открытая Казань», «Народный контроль», через сайт мэрии города, также можно обратиться в Комитет ЖКХ. При подаче заявки необходимо указать место нахождения животных.

Фото на анонсе: kzn.ru