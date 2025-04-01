На улицах Альметьевска раздадут 5 тысяч «Георгиевских ленточек»

В Альметьевске продолжается подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы. Одним из мероприятий стало участие горожан во всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая является символом воинской доблести и памяти о героизме предков.

Сегодня, 1 апреля, на площади Ленина и возле входа в городской парк имени 60-летия нефти Татарстана все желающие смогли получить ленточку из рук «Волонтеров Победы», а также послушать историю ее создания и узнать о значении, которое она имеет для нашей страны.

В этом году в Альметьевске планируется раздать 5 тысяч «Георгиевских ленточек». Акция будет проходить с 1 апреля по 9 мая на восьми городских локациях, а именно – в парке «Здоровье», ТЦ «Панорама», на площади Молодежного центра, площади Ленина, гипермаркете «Магнит», ТЦ «Мактама парк», городском парке имени 60-летия нефти Татарстана, а также в здании исполнительного комитета района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что общественный транспорт Альметьевска преобразится к юбилею Победы.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.