На улицах Альметьевска начался ямочный ремонт горячим асфальтом

С 11 апреля МУП «ГУАД» приступил к покрытию дорог горячим асфальтобетоном в Альметьевске и Альметьевском районе. В общей сложности благодаря ямочному ремонту в Альметьевске в 2022 году обновится порядка 13 тыс. кв. метров. Об этом во время прямого эфира Тимура Нагуманова сообщил директор ГУАДа Ильсур Салимгараев.

«До 1 мая все аварийные ямы будут отработаны. Далее начнутся работы по восстановлению изношенных слоев, будем отрабатывать картами более обширные площади», — отметил спикер.

Сейчас дорожники работают в усиленном режиме, план-график на ближайшие 20 дней составлен. «Сегодня работаем на улице Шевченко — от Балакина в сторону Зарипова. При ухудшении погодных условий работа по ликвидации аварийных ям будет продолжена в ночную смену литым асфальтобетоном», — отметил спикер.

Работы литым асфальтобетоном по ликвидации аварийных ям на улицах Альметьевска начались 25 февраля. До 11 апреля из-за погоды нельзя было делать полноценный ямочный ремонт. «На сегодняшний день порядка на 30 улицах мы отработали — это более 1 тыс. квадратов по площади», — уточнил Салимгараев.

Глава района Тимур Нагуманов подчеркнул, что задача дорожников — ликвидировать все аварийные ямы. «При этом сделать это нужно так, чтобы эти заплатки не отлетали — то есть максимально качественно, — поставил задачу Нагуманов. — Дальше уже пойдет работа с мая месяца и в летние периоды по более серьезному ремонту — по замене асфальтобетона на некоторых улицах. План работ на этот год пока еще формируется и утверждается. Есть понимание, какие улицы мы точно делаем, а какие — под вопросом. Все упирается в лимит выделенных средств».

Ремонт в Альметьевске начался на улицах Шевченко, Балакина, Индустриальная, Бигаш, Чернышевского, Тельмана, Тагирова, а также в поселке Мактама, микрорайоне Урсала и на въездных частях города с разных концов.