На улицах Альметьевска артисты уличного и кукольных театров представят несколько премьер

В День нефтяника, 4 сентября, артисты уличного и кукольных театров представят несколько премьер под открытым небом в Альметьевске. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала директор альметьевского уличного театра «Легкие крылья» Гульназ Ханнанова.

Представления начнутся в сквере «Каракуз» в 15.00 с кукольного спектакля «Петрушка и Шурале», который представит театр кукол «Радужка» из Альметьевска. «Впервые в Альметьевске театр кукол „Радужка“ представит премьеру нового спектакля про Шурале и Петрушку», — отметила собеседница агентства.

В 15.30 зрители смогут посмотреть цирковую клоунаду «Однажды в цирке» от уличного театра «Легкие крылья». В спектакле перед зрителями предстанут жонглеры, иллюзионисты, эквилибристы. «Это трюковое и интерактивное клоун-представление, чудесное в своей простоте. Артисты в процессе игровой импровизации вызывают самый широкий спектр чувств у зрителя — от яркого смеха детей до искренних слез взрослых, понимающих удивительно трогательный и пронзительный посыл артистов», — пояснила директор уличного театра.

В 16.30 состоится хореографический перформанс от студии современного танца «Фристайл» города Альметьевска.

«Почему не всегда удается принять мир со всеми его особенностями, находить общий язык с другими людьми, возможно ли стать неповторимой уникальной частью целого? Легенда о Каракуз стала отправной точкой для размышления над этими вопросами. Героиня тюркского эпоса отпечаталась в нашей памяти как поэтический образ, мерцающий в разных его проявлениях. Она способна быть и воительницей, готовой защищать домашний очаг, и женщиной, чья созидательная творческая природа приносит мир и гармонию», — заметила Гульназ Хананнова.

В 17.30 и 19.00 на уличное пространство Нефтеграда выйдет трио ПВХ под руководством Анатолия Курлыка — уличный театр «Сюрледон» из Ростова-на-Дону. Артисты представят оркестр живых статуй в Альметьевске.

«Трое рабочих в свой обычный перекур взяли ящик, старую гитару и самодельную дудку из ПВХ трубы и превратили всё это в настоящий оркестр. Узнаваемые хиты, блюз, рок-н-ролл, фанк и босса-нова — оригинальные живые статуи сыграют для вас настоящий концерт!» — говорится в аннотации к спектаклю.

В 18.00 начнется променад «Албасты». Албасты — это фантастические существа из тюркского фольклора. Театр «Легкие крылья» представит свою версию волшебного измерения, обитатели которого выходят на прогулку в мир людей.

Затем уличное пространство начнут покорять артисты из Санкт-Петербурга. В 18.30 театр «Папьемашенники» из города на Неве покажет кукольный спектакль «ТруПеТру или Приключения Петрушки». «Каждый зритель, приблизившийся к ширме „Папьемашенников“ ближе, чем на 10 аршин, может стать участником событий, будь он ребенок, дама или из мужчин», — предупредили артисты.

В 19.30 питерский театр «Странствующие куклы господина Пэжо» покажет постановку Moonsters. «Пятеро месяцев наводят свои лунные порядки и в финале укладывают зрителей спать, погружая их в мир волшебных сновидений. Это лирический и смешной интерактивный спектакль, наполненный нежными парадоксами той поры детства, когда под одеялом умещался волшебный мир с тайнами и снежными пещерами, а пространство сна было зоной для игр, прогулок и откровений», — рассказала собеседница агентства.

Завершатся представления премьерой уличного спектакля La Lune от театра «Легкие крылья». «Всемирно известное французское кабаре La Lune заблудилось в бескрайних просторах России. Артисты очень хотят домой — и кушать. Акробатика, трюки, вокал, танец и актерская игра — всё это новый спектакль Альметьевского уличного театра „Легкие крылья“», — поделилась директор театра Гульназ Ханнанова.