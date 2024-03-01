На ул.Чайковского появится новый парк: автобусный марафон завершится в Агрызе

Автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» побывал в 29 районах — жителям республики рассказывали о нацпроектах и программах, которые реализуются в регионе. 1 марта гостей примет Агрызский район. Панельная дискуссия пройдёт в местном Доме культуры.

Спикерами мероприятия станут первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, глава Агрызского муниципального района Ленар Нургаянов.

По итогам 2023 года Агрызский район на 6 позиций улучшил свое место в рейтинге социально-экономического развития и стал 36-м. Объем валового территориального продукта за 2023 год составил 9,4 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата выросла на 17% и составляет 54 тысячи рублей.

Бизнес-сообщество района насчитывает 584 субъекта МСП. Их оборот увеличился на 11% и составил 3,5 млрд рублей. Ведется работа по строительству инфраструктурного проекта «Промышленный парк „Агрыз“». Сейчас потенциальными резидентами являются 3 компании с заявленным объёмом инвестиций более 1,4 млрд руб и созданием 285 рабочих мест.

Продолжается работа и по развитию турзоны «Красный Бор». Сейчас 5 потенциальных инвесторов представили концепции проектов общим объемом инвестиций более 88 млн рублей и созданием 42 рабочих мест. Красный Бор — уникальное место, которое может стать центром притяжения жителей района и соседних республик.

В этом году планируют запустить цех по первичной переработке тресты технической конопли в селе Терси. Основной инвестор — ООО «Первый конопляный трест». Заявленный объем инвестиций за 5 лет составит порядка 1 млрд рублей. Уже подобрано помещение для цеха, достигнуто соглашение с фермерами о посеве культуры на площади 1,5 тысячи гектаров, зарегистрирован кооператив. Это позволит создать предприятие полного цикла от посева до производства волокна с увеличением объемов продукции с площадей в 10 тысяч га, организовать производство по переработке тресты.

Агрыз — город железнодорожников. Здесь насчитывается 36 организаций железнодорожного транспорта, в которых трудятся 2,5 тысячи человек. За 2023 год вагонооборот составил более 5 млн вагонов, отправлено 3 млн транзитных вагонов, перевезено 200 тысяч пассажиров. В этом году в локомотивное депо поступило 13 новых маневровых тепловозов, а вокзал модернизирован техсредствами обеспечения транспортной безопасности.

Агрызские железнодорожники впервые приняли участие в конкурсе профмастерства «Алабуга Skills» и заняли призовые места.

Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова Агрызский район был включен в федеральную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры. Произведена реконструкция 60% тепловых сетей — порядка 20 км на сумму 265 млн рублей. Летом 2023 года при поддержке министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина из резервного фонда дополнительно выделены котлы для подготовки района к отопительному сезону. При поддержке гендиректора АО «Татэнерго» Раузила Хазиева разработана новая система управления модернизации котельных — на эти цели оказана безвозмездная финансовая помощь на сумму 87 млн рублей.

В 2024 году в районе продолжат реализацию программы. Агрыз станет первым в Татарстане районом, заменившим 100% тепловых сетей за 2 года. На эти цели в этом году выделят еще 195 млн рублей. Показателем эффективности этой колоссальной работы является бесперебойная поставка тепла и горячего водоснабжения жителям. Если в 2022 году аварийных ситуаций было 237, то в 2023 году — всего 9.

В прошлом году в районе реализовано 24 федеральных и республиканских программ строительства и капремонта с объемом финансирования более 1 млрд рублей. Введено 8718 кв. метров жилья — это 145% от плана. Впервые построены 10 индивидуальных жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отремонтированы 11 многоквартирных домов за 29 млн рублей. В рамках программы «Наш двор» за 47 млн рублей благоустроено 8 дворов. С начала действия программы благоустроено уже 28 таких территорий. Построено здание исполкома в селе Бима, в Агрызе — Стена Памяти. Прошли работы по расчистке и углублению русла реки Агрызка за 95 млн рублей. Работы продолжат. Это решит проблемы подтопления в нижней части города.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Агрызе прошла первая очередь благоустройства Ленинского парка за 19,5 млн рублей. Территория в 10 тысяч кв. метров располагается в северо-восточной части Агрыза, в спальном районе вблизи локомотивного депо. Рядом проходит мост, связывающий частный сектор и территорию за железной дорогой. Участок никак не был благоустроен, но активно использовался горожанами в качестве транзита. Ориентиром и доминантой здесь является водонапорная башня. Вокруг был зеленый буфер из разнообразных кустарников и деревьев. На территории общественного пространства появились разные функциональные зоны. Это площадка с арт-объектом «История города», участок для выгула и дрессировки собак, тихая зона с малыми архитектурными формами, территория для пеших прогулок, велопрогулок и катания на роликах. Появились газон и новые деревья.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по ул. Чайковского появится еще один парк. Он расположится недалеко от Дома детского творчества «Радуга талантов», поэтому на его территории предусмотрены детские площадки — игровые и спортивные. Территорию оснастят оборудованием для юных футболистов, волейболистов, теннисистов, скейтбордистов и любителей других видов спорта. Появятся малые архитектурные формы, арт-объекты, освещение. На благоустройство парка площадью 1,5 тысячи кв. метров выделят 18,4 млн рублей.

Знаковым событием 2023 года стало подписание Соглашения об установлении побратимских связей между Агрызским районом и муниципалитетом Чайджума Турецкой Республики. Муниципалитеты будут работать над развитием культурных, экономических, социальных и спортивных отношений обоих городов. На самом масштабном мероприятии — Республиканском празднике марийской культуры «Семык» — собрались более 35 фольклорных коллективов из Татарстана и других регионов России.

Встреча в Агрызе завершится концертной программой, в которой примут участие народная артистка Татарстана Зайнаб Фархетдинова, народная артистка Татарстана Резеда Шарафиева, артисты Государственного ансамбля песни и танца РТ и ансамбля песни и танца «Агидель».

Автобусный марафон стартовал 15 января в Лаишево и завершается 1 марта в Агрызе. Он затронул 29 районов, поделенных на Казанскую, Закамскую, Заволжскую, Юго-Восточную, Нижнекамскую и Набережночелнинскую зоны.