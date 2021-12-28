На укрепление берегов в Камском Устье за два года направят около 222 млн

Берегоукрепительные работы в Камском Устье вошли в федеральную программу, на работы будет выделено 221,9 млн рублей. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой пресс-конференции в Казани.

«Многие слышали об обрушении берега Камского Устья. По поручению Президента РТ мы начали прорабатывать вопрос с федералами и включили его в программу на 2022 год. Минприроды России нас поддержало, цена вопроса — 221,9 млн рублей. За два года мы полностью обрушение снимаем. Это проект, который сегодня необходим. Мы помним, как до 6,5 метров в один год берег ушел в воду», — сказал он.

Финансирование водохозяйственного комплекса в целом в 2021 году в Татарстане составило 959 млн рублей. В 2022-2024 годах в республике на эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей.