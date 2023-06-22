На Украину запретили ввозить книги из России и Белоруссии

На Украину запретили ввозить продукцию издательств из России и Белоруссии. Законопроект, ранее утвержденный Верховной радой, подписал сегодня украинский Президент Владимир Зеленский.

«Подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся (России — ред.), Республики Беларусь», — цитирует его РИА Новости.

По словам Зеленского, текст закона был передан для оценки институтам ЕС. Они проверят, не противоречат ли отдельные пункты документа выполнению обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых.

В издании напомнили, что накануне Президент Украины поддержал вето на этот законопроект, заявив, что тот нарушает Конституцию страны и не соответствует позиции ЕС и НАТО.