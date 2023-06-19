На Украину поставлен франко-итальянский ЗРК SAMP/T

Украина получила франко-итальянский зенитно-ракетный комплекс SAMP/T. Информацию подтвердил Президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

«Рад вам сообщить совместно с моей коллегой (Премьером Италии) Джорджей Мелони, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к эксплуатации», — заявил французский лидер.

Кроме того, Киев получил шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, а также две системы ПВО Crotale, 18 артустановок CAESAR. Переданы ПЗРК Mistral и ПТРК Milan и другая техника, оборудование, обмундирование, боеприпасы, топливо.