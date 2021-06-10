На Украину не пустят иностранцев, привитых «Спутником V»

Украина решила запретить въезд иностранным гражданам с документами о вакцинации российским «Спутником V». Государственная погранслужба страны объясняет это решение тем, что эта вакцина не входит в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, сообщает ТАСС.

Ранее Украина разрешила въезд на свою территорию иностранцам без результатов теста на коронавирус, если у них имеется сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ.

В этот список входят такие вакцины, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm или Sinovac и Janssen.