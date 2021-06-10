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10 июня 2021  14:44
Дарья Сайфиева

На Украину не пустят иностранцев, привитых «Спутником V»

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Украина решила запретить въезд иностранным гражданам с документами о вакцинации российским «Спутником V».  Государственная погранслужба страны объясняет это решение тем, что эта вакцина не входит в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, сообщает ТАСС.

Ранее Украина разрешила въезд на свою территорию иностранцам без результатов теста на коронавирус, если у них имеется сертификат о вакцинации препаратами, одобренными  ВОЗ.

В этот список входят такие вакцины, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm или Sinovac и Janssen.

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