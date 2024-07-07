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Политика 7 июля 2024 18:25

На украинском берегу реки на границе с Румынией появилась колючая проволока

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Украинский берег реки Тисы на границе с Румынией огородили колючей проволокой, сообщает издание «Страна».

В соцсетях издания появилось видео, на котором показан забор из колючей проволоки, тянущийся вдоль берега. Такая мера могла быть принята для борьбы с уклонистами — ранее мужчины бросали машины на берегу и пытались вплавь добраться до соседней страны.

По данным председателя комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, ежедневно уехать из страны пытаются около 200 мужчин призывного возраста. Таким образом они хотят скрыться от всеобщей мобилизации, объявленной на Украине. Зачастую такие попытки сопровождаются риском для жизни.

#Украина #Румыния #мобилизация
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