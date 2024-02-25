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На Украине заявили о наличии собственного дальнобойного оружия
Украина научилась выпускать ракеты, способные поражать цель на расстоянии 700 км. Об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает ТАСС.
«Самая важная для нас программа — это ракетная программа, но про нее я скажу не больше, чем сказал мой президент: что у нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 км», — сказал министр на конференции «Украина. 2024 год».
С момента начала спецоперации коллективный Запад многократно нарастил поставки вооружений ВСУ. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы, американские истребители и дальнобойные ракеты.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет применять поставленное Западом оружие против России. Отмечалось, что заявление могло быть сделано после требований Запада к Киеву предоставить перечень целей на российской территории и объяснить, почему по ним должны быть нанесены удары.
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