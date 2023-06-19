На Украине зарегистрирован проект о признании Белоруссии страной-агрессором

В Верховной раде Украине зарегистрирован проект о признании Белоруссии страной-агрессором. Об этом со ссылкой на депутата Ярослава Юрчишина сообщает ТАСС.

«Зарегистрировал с коллегами из ВРУ проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором», — заявил украинский политик.

Согласно документу, предложение предлагают направить в международные организации, в частности ООН, Парламентскую ассамблею Совета Европы, НАТО и ОБСЕ.

Помимо этого, планируется разорвать дипломатические отношения между Киевом и Минском, а партнеров призвать усилить давление на Белоруссию, в том числе введя санкции; привлечь к ответственности должностных лиц из Белоруссии и взыскать с нее репарации за вред, который якобы причинен Украине.