На Украине вступил в силу запрет на доступ российских судов во внутренние воды страны

На Украине вступил в силу запрет на доступ грузовых судов, ходящих под российским флагом или принадлежащих гражданам России, во внутренние воды страны. Об этом сообщает ТАСС.

Содержащий эту норму закон «О внутреннем водном транспорте» Верховная Рада Украины приняла еще 3 декабря 2020 года. Подобные планы обсуждались и раньше, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Из документа следует, что каботажные рейсы между речными портами для осуществления грузовых перевозок на внутренних водных путях Украины могут осуществлять только украинские суда или иностранные суда, которыми владеют зарегистрированные внутри страны субъекты хозяйствования.

При этом осуществление грузовых перевозок по украинским рекам запрещено «судам под флагом государства-агрессора (таковым на Украине признана Россия — прим. Т-и), судам, владельцами которых <...> являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом».

Закон также регулирует отношения в области судоходства и вопросы, связанные с имуществом, затонувшим на внутренних водоемах страны. К внутренним речным водным путям Украины относятся в том числе такие реки, как Днепр, Днестр и Дунай.

В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского уверены, что законодательные нововведения будут способствовать созданию в стране конкурентного рынка речных перевозок грузов.