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На Украине уволили шестерых заместителей министра обороны
На Украине уволили всех заместителей главы Министерства обороны, в том числе Анну Маляр, которая на днях заявила, что ВСУ якобы взяли Андреевку в ДНР, а затем объяснила свои слова «коммуникационным сбоем».
«Только что Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства», – написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук написал, что свои посты покинули замминистры Анна Маляр, Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко и госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.
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