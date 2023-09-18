На Украине уволили шестерых заместителей министра обороны

На Украине уволили всех заместителей главы Министерства обороны, в том числе Анну Маляр, которая на днях заявила, что ВСУ якобы взяли Андреевку в ДНР, а затем объяснила свои слова «коммуникационным сбоем».

«Только что Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства», – написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук написал, что свои посты покинули замминистры Анна Маляр, Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко и госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.