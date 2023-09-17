Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Украине умер экс-глава подконтрольной Киеву части Херсонской области
На Украине скончался Геннадий Лагута, занимавший до июля 2022 года должность главы подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нынешний глава военной администрации Александр Прокудин.
«Ушел из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута», – указано в сообщении.
В свою очередь появились данные о том, что на бывшего чиновника возлагали ответственность за то, что часть Херсонской области перешла под контроль российских войск. Как отмечает ТАСС, официально подобных обвинений Лагуте не предъявлялось, однако в феврале Служба безопасности Украины обвинила его в мошенничестве и подделке документов.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа