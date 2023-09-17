На Украине умер экс-глава подконтрольной Киеву части Херсонской области

На Украине скончался Геннадий Лагута, занимавший до июля 2022 года должность главы подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нынешний глава военной администрации Александр Прокудин.

«Ушел из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута», – указано в сообщении.

В свою очередь появились данные о том, что на бывшего чиновника возлагали ответственность за то, что часть Херсонской области перешла под контроль российских войск. Как отмечает ТАСС, официально подобных обвинений Лагуте не предъявлялось, однако в феврале Служба безопасности Украины обвинила его в мошенничестве и подделке документов.