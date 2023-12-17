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На Украине участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
В Николаеве участников акции за ВСУ не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги, открыто уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».
По данным издания, в акции принимали участие три десятка человек. После объявления воздушной тревоги сотрудники полиции порекомендовали им разойтись или пройти в бомбоубежище, расположенное в городском совете, однако пикетчики не смогли туда попасть.
«Пикетчики пытались пройти в помещение из разных подъездов, однако внутрь так и не попали. Когда же охранник открыл дверь, он только сказал, что тревогу уже отбили, и снова закрыл дверь. Как-то прокомментировать то, что он не открыл дверь раньше, во время тревоги, он отказался», – указано в сообщении.
В настоящее время возбуждено дело по статье Уголовного кодекса Украины «Оставление в опасности». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
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