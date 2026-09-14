На Украине убили террориста, воевавшего против РФ в Чечне и в Сирии

Известный чеченский боевик Хаваж Амаев*, воевавший против России на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине, был найден убитым в квартире во Львове. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Во Львове убит известный ичкерийский террорист Хаваж Амаев по кличке Зумсо. Он воевал против российских войск в Чеченской Республике, в Сирии и теперь на Украине. Имел звание "полковника" ЧРИ** и состоял в подразделении ГУР», – рассказал источник, добавив, что на теле боевика обнаружили колото-резаные раны.

Амаев причастен к нападениям на российских военнослужащих и терактам против мирных жителей на Кавказе. Кроме того, в 2012-2014 годах он воевал против правительства Башара Асада в Сирии, а в 2022 году при помощи украинских властей получил загранпаспорт и оказался на Украине, где воевал против ВС РФ в зоне СВО.

«По подозрению в убийстве задержан гражданин Украины, проживавший с ним. Мотивы неизвестны. Но не исключено, что убийство могли организовать сотрудники СБУ в рамках конфликта с ГУР», – отметил источник.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Запрещенная в России террористическая организация.