На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в Ровенской области

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении энергообъекта в Ровенской области. Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале компании, инцидент привел к временному отключению электроэнергии у промышленных и бытовых потребителей в нескольких районах.

По предварительным данным, атака была осуществлена с помощью беспилотного летательного аппарата. Онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины зафиксировала воздушную тревогу в регионе с 01:29 до 04:08 по московскому времени. Местные источники также сообщали о звуках взрывов в городе.