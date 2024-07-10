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Происшествия 10 июля 2024 09:39

На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в Ровенской области

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Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении энергообъекта в Ровенской области. Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале компании, инцидент привел к временному отключению электроэнергии у промышленных и бытовых потребителей в нескольких районах.

По предварительным данным, атака была осуществлена с помощью беспилотного летательного аппарата. Онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины зафиксировала воздушную тревогу в регионе с 01:29 до 04:08 по московскому времени. Местные источники также сообщали о звуках взрывов в городе.

#спецоперация на Украине
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