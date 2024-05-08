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На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов в пяти областях
Объекты генерации и передачи электроэнергии были повреждены в пяти регионах Украины, передает ТАСС слова министра энергетики Германа Галущенко.
По его словам, пострадали объекты в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Также зафиксированы повреждения в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Кременчуге (Полтавская область), Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.
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