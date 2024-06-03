На Украине раскрыли преступную группу, которая продавала за границу человеческие органы

Украинские правоохранительные органы сообщили о раскрытии масштабной преступной схемы, связанной с незаконным извлечением, вывозом за границу и продажей человеческих органов и биоматериалов. Об этом в понедельник сообщило местное издание «Страна» в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, в преступную группу входили бывший заместитель министра здравоохранения Украины (имя пока не разглашается), врачи Центральной киевской больницы и ряда других медицинских учреждений. Всего в группу входило 11 человек.

Как сообщил собеседник издания, подозреваемые незаконно извлекали органы, их части и клетки у людей, находившихся в беспомощном состоянии. Затем эти биоматериалы вывозились за границу.

Всем участникам преступной схемы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.