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Происшествия 19 сентября 2023 08:15

На Украине проводят проверку после попытки военкомов силой задержать мужчину

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Во Львовской области проведут проверку после появления видео попытки сотрудников военкомата силой задержать мужчину на улице. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оуководством Львовского областного ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры», – указано в сообщении.

Отмечается, что украинское издание «Страна.ua» опубликовало видеозапись, как кадрах которой несколько сотрудников военкомата пытаются задержать мужчину и силой усадить его в микроавтобус.

Мужчине удалось сбежать после того, как очевидцы начали оскорблять сотрудников военкомата и требовать вызвать полицию.

#спецоперация на Украине
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