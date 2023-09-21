На Украине предъявили обвинение сотрудникам военкомата, силой удерживавшим двоих мужчин

Госбюро расследований Украины предъявило обвинение сотрудникам военкомата города Самбор, которые силой удерживали двоих мужчин, принуждая их пройти военно-врачебную комиссию. Информация об этом появилась в Telegram-канале бюро.

Как указано в сообщении, жители Харькова и Кривого Рога пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Однако их задержали пограничники, составили на них протокол и доставили в военкомат для постановки на военный учет.

В военкомате обоих мужчин пытались заставить «добровольно» пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из потерпевших удерживали 10 дней, другого – 7.

Крмое того, 19 сентября 2023 года под «присмотром» руководителя один из сотрудников военкомата избил мужчин. Одного из потерпевших он бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Соответствующее видео было распространено по сети Интернет в этот же день. Другой мужчина получил удар в голову.

«ГБР немедленно начало расследование этого инцидента в рамках начатого уголовного производства», – указано в сообщении.