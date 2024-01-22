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На Украине предложили запретить транспортные связи с Россией на пятьдесят лет
Правительство Украины предложит Совету национальной безопасности и обороны страны (СНБО) запретить на пятьдесят лет практически любое транспортное сообщение с Россией. Это следует из распоряжения Кабмина, содержащего проект секторальных специальных экономических и других санкций.
Речь идет, в частности, о запрете на прямое воздушное сообщение, а также на использование воздушного пространства страны любыми воздушными судами, которыми владеют российские юридические лица (в том числе при транзитных перелетах).
Предусматриваются также запрет на въезд автомобильного транспорта (автобусов и грузовых автомобилей), зарегистрированного в России и запрет ввоза на таможенную территорию Украины российских вагонов или локомотивов.
По внутренним водам Украины не смогут следовать суда под флагом России, суда, чьими собственниками являются граждане РФ, а также суда, заходивших в порты, расположенные на утраченных Киевом территориях.
Планируется также, что Украина не будет признавать документы моряков, выданные на неподконтрольных Правительству территориях, и запретит работать на украинских судах россиянам (впрочем, «за исключением лиц, находящихся на территории Украины на законных основаниях»).
Теперь Кабинет Министров в десятидневный срок подготовит и внесет соответствующие предложения в СНБО.
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